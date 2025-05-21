Экс-игрок ЦСКА Дуду раскрыл, сколько денег тратил в Москве

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду ответил на вопрос о ежемесячных тратах в период выступлений за московский клуб.
– Ты работаешь финансистом. Многие российские футболисты говорят, что могут прожить примерно на 300 долларов в месяц. Это реально?
– 300 долларов в месяц?! Это невозможно. Я удивлен.
Что касается моих трат в Москве, я очень семейный человек. Мне больше всего нравилось проводить время с женой, посещать туристические места и рестораны.
Мы ходили с ней тусоваться, особенно после победных матчей. Мне нравилось расслабляться и наслаждаться жизнью в Москве.
Не помню, сколько у меня уходило в месяц, но точно больше 300 долларов, намного больше. Думаю, я тратил даже больше 1000 долларов.
- Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005-го по июнь 2008-го года.
- Он провел 107 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.
- Бразилец выиграл 6 трофеев в составе армейцев.
Источник: Sport24