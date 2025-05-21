Экс-игрок ЦСКА Дуду раскрыл, сколько денег тратил в Москве

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду ответил на вопрос о ежемесячных тратах в период выступлений за московский клуб.

– Ты работаешь финансистом. Многие российские футболисты говорят, что могут прожить примерно на 300 долларов в месяц. Это реально?

– 300 долларов в месяц?! Это невозможно. Я удивлен.

Что касается моих трат в Москве, я очень семейный человек. Мне больше всего нравилось проводить время с женой, посещать туристические места и рестораны.

Мы ходили с ней тусоваться, особенно после победных матчей. Мне нравилось расслабляться и наслаждаться жизнью в Москве.

Не помню, сколько у меня уходило в месяц, но точно больше 300 долларов, намного больше. Думаю, я тратил даже больше 1000 долларов.