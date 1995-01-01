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    Экс-игрок ЦСКА Дуду: «Дуэт Карвальо и Вагнера Лав – лучший! Вдвоем они разрывали любую оборону»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дуду отметил, что в его время в московском клуб выступали топ-футболисты. По словам бразильца, в то время армейцы были одной из лучших команд в России.

    – Лучший игрок армейцев, с которым вам довелось играть?

    – Ох, тогда придется назвать чуть ли не всю команду. У нас был мощный состав: Вагнер Лав, Карвальо, Жо, братья Березуцкие, Жирков, Акинфеев, Игнашевич. Все они – игроки топ-уровня. Я будто выступал за сборную, на каждой позиции играли крутые футболисты. Думаю, тогда у нас была одна из лучших команд в России, если не лучшая.

    – Дуэт Даниэль Карвальо и Вагнер Лав...

    – Лучшие! Вдвоем они разрывали любую оборону: один отдавал передачи, другой забивал голы – они всегда были эффективны.

    • Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005-го по июнь 2008 года.
    • Футболист провел за армейцев 96 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач, став двукратным чемпионом России.
    • 36-летний игрок завершил карьеру в начале этого года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2466

      paracetamol 1 минуту назад

      Дуду кто-то вдул!

      0
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      Рейтинг: +1264

      Антон bx14e 12 минут назад

      Согласен!
      Спасибо тому ЦСКА за победу в Европе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      ФК_Полоцк 13 минут назад

      Были времена... Жаль Карвальо :(

      0
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      Рейтинг: +1553

      алдан2014 41 минуту назад

      Спартак отвечал дуэтом Алекс-Велитон!!Ох и футбол был,несмотря на результат зрелище было всегда.Спасибо вам парни!

      0
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      Рейтинг: +508

      FENIX-SL 53 минуты назад

      Вагнер Лав до сих пор лучший легионер
      и относительно колличества времени проведенного
      и по манере игры и пользе

      2
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      Рейтинг: +277

      SinyaaPyll > FENIX-SL 50 минут назад

      По потенциалу (увы, нереализованному) лучший Карвальо.

      0
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      Рейтинг: +1553

      алдан2014 > SinyaaPyll 40 минут назад

      От добра добра не ищут.Жалко что эти футболисты покинули Россию

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