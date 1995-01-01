Экс-игрок ЦСКА Дуду: «Дуэт Карвальо и Вагнера Лав – лучший! Вдвоем они разрывали любую оборону»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду отметил, что в его время в московском клуб выступали топ-футболисты. По словам бразильца, в то время армейцы были одной из лучших команд в России.

– Лучший игрок армейцев, с которым вам довелось играть?

– Ох, тогда придется назвать чуть ли не всю команду. У нас был мощный состав: Вагнер Лав, Карвальо, Жо, братья Березуцкие, Жирков, Акинфеев, Игнашевич. Все они – игроки топ-уровня. Я будто выступал за сборную, на каждой позиции играли крутые футболисты. Думаю, тогда у нас была одна из лучших команд в России, если не лучшая.

– Дуэт Даниэль Карвальо и Вагнер Лав...

– Лучшие! Вдвоем они разрывали любую оборону: один отдавал передачи, другой забивал голы – они всегда были эффективны.