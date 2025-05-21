Сычев ответил, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ

Дмитрий Сычев рассказал о своих предпочтениях в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Краснодар» лидирует, опережая «Зенит» на 1 очко.

Южанам осталось сыграть с «Динамо», а петербуржцам – с «Ахматом».

«Я болею за «Краснодар», хочется, чтобы он не упустил свой шанс, как в прошлом году. Думаю, что они заслужили.

Все шансы команд увидим в субботу на матчах. Это как финал, остался один шаг, думаю, что «Краснодар» в предвкушении, напряжение достигло апогея.

Мы пришли к тому, что второй год подряд чемпионство решается в последнем туре, это прекрасно. Все показывает результат, думаю, что игрой «Краснодар» заслужил стать чемпионом», – заявил Сычев.