Представитель Дзюбы прокомментировал будущее форварда в «Акроне»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, ответил на вопрос о будущем игрока.
«В очередной раз убеждаюсь, что принцип – «все, что происходит, происходит к лучшему» – снова работает.
Спасибо судьбе, что всe так сложилось, и Артем оказался в «Акроне», где абсолютно счастлив, побил все рекорды и не хочет останавливаться на достигнутом.
Еще один сезон как минимум он поиграет и будет увеличивать все свои рекорды. Где это будет? Пока вопрос открытый, ведем переговоры с «Акроном», – сказал Гольдман.
- 36-летний Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре.
- Его статистика: 23 матча, 10 голов, 7 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»