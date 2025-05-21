Представитель Дзюбы прокомментировал будущее форварда в «Акроне»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, ответил на вопрос о будущем игрока.

«В очередной раз убеждаюсь, что принцип – «все, что происходит, происходит к лучшему» – снова работает.

Спасибо судьбе, что всe так сложилось, и Артем оказался в «Акроне», где абсолютно счастлив, побил все рекорды и не хочет останавливаться на достигнутом.

Еще один сезон как минимум он поиграет и будет увеличивать все свои рекорды. Где это будет? Пока вопрос открытый, ведем переговоры с «Акроном», – сказал Гольдман.