Глава «Динамо» запросит отчет по игре Ди Марии

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном подписании Анхеля Ди Марии.

– Ди Мария объявил об уходе из «Бенфики». Есть ли желание пригласить его в качестве свободного агента?

– (смеется). Мы об этом не думали, но я обязательно попрошу наш спортивный департамент предоставить отчет по Анхелю Ди Марии, проанализировать его выступление в этом сезоне.