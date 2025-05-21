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Глава «Динамо» запросит отчет по игре Ди Марии

Сегодня, 19:30

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном подписании Анхеля Ди Марии.

– Ди Мария объявил об уходе из «Бенфики». Есть ли желание пригласить его в качестве свободного агента?

– (смеется). Мы об этом не думали, но я обязательно попрошу наш спортивный департамент предоставить отчет по Анхелю Ди Марии, проанализировать его выступление в этом сезоне.

  • 37‑летний Ди Мария – действующий чемпион мира.
  • В этом сезоне аргентинский вингер провел 39 матчей, забил 15 голов и сделал 10 ассистов.
  • Он наиболее известен по выступлениям за «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Бенфика Динамо Ди Мария Анхель
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