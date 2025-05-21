Глава «Динамо» запросит отчет по игре Ди Марии

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном подписании Анхеля Ди Марии.
– Ди Мария объявил об уходе из «Бенфики». Есть ли желание пригласить его в качестве свободного агента?
– (смеется). Мы об этом не думали, но я обязательно попрошу наш спортивный департамент предоставить отчет по Анхелю Ди Марии, проанализировать его выступление в этом сезоне.
- 37‑летний Ди Мария – действующий чемпион мира.
- В этом сезоне аргентинский вингер провел 39 матчей, забил 15 голов и сделал 10 ассистов.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Матч ТВ»