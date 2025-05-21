Смородская: «Станковича нет в топ-10 лучших тренеров РПЛ»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская низко оценила уровень главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серб возглавил команду прошлым летом.

В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте за тур до конца сезона.

Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.

«Станковича нет в топ-10 лучших тренеров РПЛ. Имея такой состав и возможности, он ничего толком не показал как тренер.

Не думаю, что в следующем сезоне что-то принципиально изменится и «Спартак» выиграет титул», – сказала Смородская.