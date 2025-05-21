Стало известно, какой матч 30-го тура посетит президент РПЛ с чемпионским кубком

В РПЛ раскрыли подробности церемонии награждения нового чемпиона России.
Президент лиги Александр Алаев сможет лично поздравить только «Краснодар», который лидирует перед заключительным туром.
– Куда будет доставлен кубок и где будет присутствовать президент РПЛ?
– С учeтом того, что на чемпионство претендуют две команды – «Краснодар» и «Зенит» – чемпионские кубки и медали будут доставлены в Краснодар и Санкт‑Петербург.
Глава РПЛ Александр Алаев посетит матч «Краснодар» – «Динамо».
- Параллельно «Зенит» будет принимать «Ахмат».
- Все матчи тура пройдут в субботу, 24 мая, в 16:30 мск.
Источник: «Матч ТВ»