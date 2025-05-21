Стало известно, какой матч 30-го тура посетит президент РПЛ с чемпионским кубком

В РПЛ раскрыли подробности церемонии награждения нового чемпиона России.

Президент лиги Александр Алаев сможет лично поздравить только «Краснодар», который лидирует перед заключительным туром.

– Куда будет доставлен кубок и где будет присутствовать президент РПЛ?

– С учeтом того, что на чемпионство претендуют две команды – «Краснодар» и «Зенит» – чемпионские кубки и медали будут доставлены в Краснодар и Санкт‑Петербург.

Глава РПЛ Александр Алаев посетит матч «Краснодар» – «Динамо».