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Стал известен биологический возраст 40-летнего Роналду

Сегодня, 14:14
1

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поучаствовал в подкасте технологической компании Whoop.

Она специализируется на фитнес-трекерах и устройствах для мониторинга здоровья. 40-летний футболист является ее амбассадором.

Во время эфира был определен биологический возраст португальца. Для этого измерялись различные физиологические данные, в том числе частота сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма, а также предоставлялась информация о его нагрузках, восстановлении и сне.

В итоге фитнес-браслет показал, что Роналду меньше 29 лет.

«Я не могу поверить, что все так хорошо... 28,9 года. Это означает, что я буду играть в футбол еще 10 лет», – сказал Криштиану.

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Источник: Marca
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
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Комментарии (1)
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Snek
1747829666
Ему тогда в МЮ надо, как Гигсу, каждый год контракт на год продлевать
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