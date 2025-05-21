Стал известен биологический возраст 40-летнего Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поучаствовал в подкасте технологической компании Whoop.

Она специализируется на фитнес-трекерах и устройствах для мониторинга здоровья. 40-летний футболист является ее амбассадором.

Во время эфира был определен биологический возраст португальца. Для этого измерялись различные физиологические данные, в том числе частота сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма, а также предоставлялась информация о его нагрузках, восстановлении и сне.

В итоге фитнес-браслет показал, что Роналду меньше 29 лет.

«Я не могу поверить, что все так хорошо... 28,9 года. Это означает, что я буду играть в футбол еще 10 лет», – сказал Криштиану.