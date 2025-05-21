«Зенит» принял решение по Венделу

«Зенит» согласился, чтобы полузащитник Вендел остался в Бразилии, где будет проходить восстановление от травмы мышцы задней поверхности бедра под контролем врачей «Ботафого». При этом до 2 июня, когда в силу вступит контракт бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро, футболист не может лечиться в его расположении и посещать базу.

Вендел получил повреждение, из-за которого больше не сможет сыграть в этом сезоне.

Сообщалось, что когда он улетел из России, его багаж состоял из 10 чемоданов.

Ожидается, что Вендел сыграет за «Ботафого» на клубном чемпионате мира. Сумма его трансфера, по данным Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

27-летний бразилец играл за «Зенит» с октября 2020 года, провел за команду 150 матчей, забил 21 гол, отдал 36 передач.