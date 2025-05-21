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«Зенит» принял решение по Венделу

Сегодня, 13:34
11

«Зенит» согласился, чтобы полузащитник Вендел остался в Бразилии, где будет проходить восстановление от травмы мышцы задней поверхности бедра под контролем врачей «Ботафого». При этом до 2 июня, когда в силу вступит контракт бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро, футболист не может лечиться в его расположении и посещать базу.

  • Вендел получил повреждение, из-за которого больше не сможет сыграть в этом сезоне.
  • Сообщалось, что когда он улетел из России, его багаж состоял из 10 чемоданов.
  • Ожидается, что Вендел сыграет за «Ботафого» на клубном чемпионате мира. Сумма его трансфера, по данным Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.
  • 27-летний бразилец играл за «Зенит» с октября 2020 года, провел за команду 150 матчей, забил 21 гол, отдал 36 передач.

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Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Зенит Ботафого Вендел
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Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1747823776
Ну что, хочется поздравить Вендела с освобождением
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lek!
1747824653
Я думаю , он и не спрашивал разрешения.
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...уефан
1747826818
...а Вендел, уже давно принял решение по Зениту)...
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Тинез Розоп
1747827556
Лечится он, как же. Бухает на пляже , свободу отмечает…
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raritet
1747827583
Ну вот. Вендел наконец то получит полноценное лечение мозга.
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ХАЙЗЕНБЕРГ46
1747828676
Добби свободен...)))
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slavа0508
1747829094
Ну наконец то парень выбрался из зловонного болота ...
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rash1959
1747831019
А вендел принял решение по синиту: да пошли вы на... или в ж.., кому как приятней
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