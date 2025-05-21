«Зенит» принял решение по Венделу

«Зенит» согласился, чтобы полузащитник Вендел остался в Бразилии, где будет проходить восстановление от травмы мышцы задней поверхности бедра под контролем врачей «Ботафого». При этом до 2 июня, когда в силу вступит контракт бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро, футболист не может лечиться в его расположении и посещать базу.
- Вендел получил повреждение, из-за которого больше не сможет сыграть в этом сезоне.
- Сообщалось, что когда он улетел из России, его багаж состоял из 10 чемоданов.
- Ожидается, что Вендел сыграет за «Ботафого» на клубном чемпионате мира. Сумма его трансфера, по данным Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.
- 27-летний бразилец играл за «Зенит» с октября 2020 года, провел за команду 150 матчей, забил 21 гол, отдал 36 передач.
Источник: Globo