Аршавин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе судей на матчах конкурентов петербуржцев
– Есть мнение, что якобы в этом сезоне судьи помогают «Спартаку» и «Краснодару».
– Если бы «Спартаку» помогали, он бы не шел на пятом месте.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками после 29 игр. «Быки» опережают «Зенит» на 1 очко.
Источник: «Спорт-Экспресс»