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Аршавин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»

Сегодня, 13:25
10

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе судей на матчах конкурентов петербуржцев

– Есть мнение, что якобы в этом сезоне судьи помогают «Спартаку» и «Краснодару».

– Если бы «Спартаку» помогали, он бы не шел на пятом месте.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками после 29 игр. «Быки» опережают «Зенит» на 1 очко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Аршавин Андрей
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Комментарии (10)
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Красногвардейчик
1747823426
Ну дык на судей надейся, а сам не плошай....а Спартак весной мёртвый
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FFR
1747824538
Аршавин ответил хорошо, молодец, умнеет с возрастом.))
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ivany4
1747824552
Эх Андрюша... Такую "ячейку тупости" раскрыл на этом сайте.)) Они уже два года одно и тоже мелят по своей методичке, что Спартак чемоданами деньги перед каждой игрой заносят. А ты со своей логикой взял и загнал их в помойки поглубже.))) Ну куда им теперь податься... Эй ограниченные несмышленыши, вылазьте, брякните очередную чушь.))
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Цугундeр
1747826558
У судейских собственная гордость.. И собственный фонбет. Роли распределены ,задачи поставлены. И не Зенитом или Спартаком. Всё гораздо глубже. Ну, а у кого мантия короткой оказалась или подтереть за ним забыли.. Тот- на заслуженный пост комментатора спорных ситуаций. И то- по методике, спущенной сверху.
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...уефан
1747827062
..."на всякий случай" - подумал Андрейка. А случай, действительно, может быть всякий)...
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biber.ru
1747827648
На Ютубе "Бесков и Бубнов".
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subbotaspartak
1747828179
Если бы «Спартаку» помогали, он бы не шел на пятом месте..... Зенит на 2-ом...
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