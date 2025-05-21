Аршавин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе судей на матчах конкурентов петербуржцев

– Есть мнение, что якобы в этом сезоне судьи помогают «Спартаку» и «Краснодару».

– Если бы «Спартаку» помогали, он бы не шел на пятом месте.