«Реал» готов заплатить отступные за Уильямса

«Реал» рассматривает возможность трансфера вингера «Атлетика» Нико Уильямса. В нынешнем контракте футболиста с клубом из Бильбао предусмотрена опция выкупа за 58 миллионов евро.

«Реалу» нравится, что Уильямс – этот молодой и взрывной игрок с большим медиавлиянием, спортивным и коммерческим потенциалом. Также «Мадрид» привлекает статус вингера, как футболиста сборной Испании

Кроме того, в «Реале» оценивает эффект от этого трансфера с учетом того, что Уильямс был одной из главных целей «Барселоны». Каталонцы ранее отказались от покупки вингера этим летом из-за нехватки денег и хорошей игры нынешнего состава в атаке.

В случае перехода Уильямса в «Реал», главным кандидатом на то, чтобы покинуть мадридский клуб станет 24-летний бразилец Родриго.