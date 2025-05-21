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«Реал» готов заплатить отступные за Уильямса

Сегодня, 13:13
2

«Реал» рассматривает возможность трансфера вингера «Атлетика» Нико Уильямса. В нынешнем контракте футболиста с клубом из Бильбао предусмотрена опция выкупа за 58 миллионов евро.

«Реалу» нравится, что Уильямс – этот молодой и взрывной игрок с большим медиавлиянием, спортивным и коммерческим потенциалом. Также «Мадрид» привлекает статус вингера, как футболиста сборной Испании

Кроме того, в «Реале» оценивает эффект от этого трансфера с учетом того, что Уильямс был одной из главных целей «Барселоны». Каталонцы ранее отказались от покупки вингера этим летом из-за нехватки денег и хорошей игры нынешнего состава в атаке.

В случае перехода Уильямса в «Реал», главным кандидатом на то, чтобы покинуть мадридский клуб станет 24-летний бразилец Родриго.

  • 22-летний Уильямс провел в этом сезоне 44 матча за «Атлетик», забил 11 голов, отдал 7 передач.
  • Его контракт с клубом из Бильбао рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Атлетик Родриго Уильямс Нико
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Комментарии (2)
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Октавиус
1747825176
правильно, еще один левый вингер - то, что нужно "Реалу" сейчас
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Тинез Розоп
1747832423
Ща как наберут 11 левых вингеров , как заиграют)…
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