Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Аршавин высказался о судействе в матчах «Зенита»

Сегодня, 12:59
4

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что сейчас судьям в РПЛ проще принять решение против клуба из Санкт-Петербурга.

– Раньше в «Зените» почти не затрагивали тему судейства. А в этом сезоне начали, причем достаточно часто. Почему?

– Мне кажется, мы всегда реагируем адекватно. Если считаем, что ошибка – пишем [обращения в ЭСК РФС], если не считаем – никуда не обращаемся. Не могу сказать, что «Зенит» засуживают.

– Но, видимо, раньше судили лучше.

– Мне кажется, что сейчас судьям проще принять решение против «Зенита», чем в его пользу. То есть они понимают: если в спорной ситуации встать на сторону питерцев, будет больше скандалов и их начнут клеймить. А если ошибиться против [«Зенита»], то все нормально.

– Значит, боятся критики?

– Получается так: если ошибутся не в пользу «Зенита», то будет меньше критики, чем в обратном случае. Это я чувствую.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 63 очками после 29 туров. Команда отстает на 1 очко от лидирующего «Краснодара».
  • «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.

Еще по теме:
Аршавин сказал, помогают ли судьи «Спартаку» 10
Аршавин сказал, что его больше всего впечатлило в США 5
Аршавин – о варианте перехода Головина в «Зенит»: «Мне было бы интересно» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1747823169
Весь сценарий в РПЛ заточен так, что судьи не вмешиваются пока Зенит справляется, как только трудности, так начинается удушения конкурентов, вот уверен, что Краснодар задушат в последнем туре
Ответить
Semenycch
1747825494
Уже несколько лет парнокопытное судейство направлено против Зенита!
Ответить
TOMSON
1747829131
Лично мое мнение, что нет конкретного клуба который тянут или тормозят. Судьи это отдельная система, которая помогает сохранять интригу. Им по сути не важно кто перед ними. Главное, чтоб лидер сильно не оторвался, а конкуренты не отставали. Потому и таблица такая плотная из года в год. И Карасев, который явно судить умеет, в РПЛ выдает странные матчи..
Ответить
Главные новости
Фото«Спартак» – досрочный чемпион РПЛ по ожидаемым очкам
15:45
3
Роналдиньо высказался о перспективах Ямаля
15:30
Дзюба принял предложение Карпина
15:21
4
Четвертый топ-клуб Европы включился в борьбу за Вирца
14:54
3
В «Химках» снова не платят зарплату
14:38
3
Стал известен биологический возраст 40-летнего Роналду
14:14
1
ЭСК РФС разберет скандальное судейское решение в матче «Краснодара»
14:00
«Зенит» принял решение по Венделу
13:34
11
Появилась информация о будущем Тикнизяна
13:29
1
Аршавин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»
13:25
10
Все новости
Все новости
Жирков поделился ожиданиями от чемпионской развязки в РПЛ
15:58
ЭСК РФС разберет скандальное судейское решение в матче «Краснодара»
14:00
В «Автодоре» отреагировали на слухи о финансировании клуба РПЛ
13:50
«Зенит» принял решение по Венделу
13:34
11
Появилась информация о будущем Тикнизяна
13:29
1
Аршавин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»
13:25
9
Стало известно, какой клуб может возглавить Станкович
13:22
3
Аршавин высказался о судействе в матчах «Зенита»
12:59
4
Вагнер Лав сравнил себя с Промесом
12:52
8
Быстров сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале
12:39
1
Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»
12:02
27
Аршавин сказал, что его больше всего впечатлило в США
11:48
5
Газзаев оценил идею вернуть Вагнера Лава в состав ЦСКА
11:31
5
Фото«Локомотив» поздравил Галактионова
11:23
2
Защитником «Зенита» заинтересовались клубы одного из топ-чемпионатов
10:55
В РФС отреагировали на возможность возвращения Карпина к работе в клубе
10:40
1
Аршавин – о варианте перехода Головина в «Зенит»: «Мне было бы интересно»
10:29
4
Черчесов прокомментировал неудачи «Спартака» весной
10:16
9
Названа сумма, которую «Ростов» хочет получить за Осипенко
10:02
5
Юран пожалел болельщиков «Спартака»
09:50
12
Корниленко объяснил скандальную речь Тикнизяна
09:25
3
Символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии Радимова
09:14
2
Григорян определил лучшую команду весны в РПЛ
09:05
4
Динамовец Скопинцев – о матче 30-го тура с «Краснодаром»: «Хочется отомстить им, будем забирать свое»
09:02
20
Глебов: «Динамо» едет биться и выигрывать у «Краснодара»
08:58
8
Аршавин ответил, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита» по окончании сезона
08:51
9
Осинькина призвали поправить внешний вид: «Тренер – лицо клуба»
08:40
7
Стало известно, кто наложил вето на возвращение Вагнера в ЦСКА в 2020 году
08:20
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 