Аршавин сказал, что его больше всего впечатлило в США

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от поездки в США.

– Андрей, как прошла ваша поездка в США?

– Топ! Просто супер! Посмотри, в какой я футболке до сих пор хожу. Это уже не первая моя поездка в Америку. Был пару раз в Майами, но говорят, что это не США.

– Овечкин рассказывал, что может себе позволить два бокала пива для восстановления после матчей. А вы могли, когда играли?

– Не верю, что у него так. В раздевалке мы обычно ничего не пили. А пиво мне не нравится. Я люблю покрепче.

– Что вас впечатлило в США больше всего?

– Чего-то такого, что я не видел раньше, не было. Вашингтон – красивый город с широкими дорогами и Капитолием. Были в Атланте, на стадионах бейсбольных. Сложилось впечатление, что это другая жизнь. На другой планете.

– Вы недавно вернулись из Штатов, долго играли в Лондоне. А интересно в качестве эксперимента пожить где-то еще – за пределами Санкт-Петербурга?

– Нет, я очень домашний. Мне даже в Москве было бы тяжело... С другой стороны, в Алматы жил и не мучился.