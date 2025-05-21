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Аршавин сказал, что его больше всего впечатлило в США

Сегодня, 11:48
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от поездки в США.

– Андрей, как прошла ваша поездка в США?

– Топ! Просто супер! Посмотри, в какой я футболке до сих пор хожу. Это уже не первая моя поездка в Америку. Был пару раз в Майами, но говорят, что это не США.

– Овечкин рассказывал, что может себе позволить два бокала пива для восстановления после матчей. А вы могли, когда играли?

– Не верю, что у него так. В раздевалке мы обычно ничего не пили. А пиво мне не нравится. Я люблю покрепче.

– Что вас впечатлило в США больше всего?

– Чего-то такого, что я не видел раньше, не было. Вашингтон – красивый город с широкими дорогами и Капитолием. Были в Атланте, на стадионах бейсбольных. Сложилось впечатление, что это другая жизнь. На другой планете.

– Вы недавно вернулись из Штатов, долго играли в Лондоне. А интересно в качестве эксперимента пожить где-то еще – за пределами Санкт-Петербурга?

– Нет, я очень домашний. Мне даже в Москве было бы тяжело... С другой стороны, в Алматы жил и не мучился.

  • Аршавин посетил США, чтобы посмотреть на 895-й гол хоккеиста Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
  • Он регулярно появляется на публике в футболке с числом 895 в честь рекорда Овечкина.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
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Комментарии (2)
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Цугундeр
1747818269
"Небоскребы небоскребы, А я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно. То теряю свой покой.."(С)татище)))
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Интерес
1747818409
ПРогулялся по столичному,"жутко историческому" городу и впечатлился бейсбольным стадионом.Ради этого только и стоит СШВПС посетить... Словом,полный "андрюшка".
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