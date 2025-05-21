«Локомотив» поздравил Галактионова

«Локомотив» поздравил главного тренера команды Михаила Галактионова с днем рождения. Сегодня ему исполнился 41 год.

«Михаилу Галактионову – 41🎉

Поздравляем главного тренера «Локомотива»! И желаем нашему наставнику крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемого энтузиазма, спортивной удачи и больших побед!

С днeм рождения, Михаил Михайлович! ❤️💚» – говорится в сообщении.