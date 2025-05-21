«Локомотив» поздравил Галактионова

«Локомотив» поздравил главного тренера команды Михаила Галактионова с днем рождения. Сегодня ему исполнился 41 год.
«Михаилу Галактионову – 41🎉
Поздравляем главного тренера «Локомотива»! И желаем нашему наставнику крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемого энтузиазма, спортивной удачи и больших побед!
С днeм рождения, Михаил Михайлович! ❤️💚» – говорится в сообщении.
- Галактионов возглавляет клуб с 13 ноября 2022 года.
- В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял 8-е место в РПЛ, в сезоне-2023/24 – 4-е, в сезоне-2024/25 гарантированно останется 6-м.
Источник: телеграм-канал ФК «Локомотив» Москва