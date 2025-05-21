В РФС отреагировали на возможность возвращения Карпина к работе в клубе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что будет против совмещения Валерием Карпиным постов в сборной и клубе.

«Если Карпин летом возглавит клуб РПЛ, то как его товарищ я его поддержу. Как генеральный секретарь РФС, конечно, буду против. Мне нравится, когда Валерий Георгиевич работает только в сборной. Он уделяет много времени вопросам, которым не может столько уделять работая в клубе», – сказал Митрофанов.