В РФС отреагировали на возможность возвращения Карпина к работе в клубе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что будет против совмещения Валерием Карпиным постов в сборной и клубе.
«Если Карпин летом возглавит клуб РПЛ, то как его товарищ я его поддержу. Как генеральный секретарь РФС, конечно, буду против. Мне нравится, когда Валерий Георгиевич работает только в сборной. Он уделяет много времени вопросам, которым не может столько уделять работая в клубе», – сказал Митрофанов.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
- Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.
Источник: РИА «Новости»