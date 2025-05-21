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Черчесов прокомментировал неудачи «Спартака» весной

Сегодня, 10:16
5

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлениях «Спартака»

«В кубковом матче никогда не знаешь, кто фаворит. Очень хороший и интенсивный матч получился [с «Ростовом» (1:2)]. «Спартак» провалил сезон? Вижу, как и вы, что они весной потеряли очки, которые должны были брать. Но это футбол», – сказал Черчесов.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.
  • После 18 туров в 2024 году красно-белые занимали 3-ю позицию с отставанием в 2 очка от лидера.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав
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Комментарии (6)
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FFR
1747812940
Это футбол, но побеждает тот кто лучше подготовлен.
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NewLife
1747815660
Пора готовить цитатник мудрых изречений чабана.
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АЛЕКС 58
1747816645
Знаменитая фраза чабана-Это футбол!Всегда повторял её при очередной неудаче. Он не виноват,это футбол!
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СильныйМозг
1747817732
Перестаньте у всех брать интервью про спартак, пора забыть про секту. Сами разводите болотные мысли.
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zacepinow
1747819503
Кто ставит на спорт. Сейчас появилось полно всяких телеграмм-ботов, каналов и пабликов. Типа прогнозы на спорт дают. Не ведитесь, как я. Потеряете деньги. Лучше найдите в любом поисковике надёжный старый сервис. Им 12 лет! Наберите фразу: «бронзовый прогноз». Выходит на 1м месте. Удачи!
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