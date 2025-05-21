Черчесов прокомментировал неудачи «Спартака» весной

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлениях «Спартака»
«В кубковом матче никогда не знаешь, кто фаворит. Очень хороший и интенсивный матч получился [с «Ростовом» (1:2)]. «Спартак» провалил сезон? Вижу, как и вы, что они весной потеряли очки, которые должны были брать. Но это футбол», – сказал Черчесов.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.
- После 18 туров в 2024 году красно-белые занимали 3-ю позицию с отставанием в 2 очка от лидера.
Источник: «Спорт-Экспресс»