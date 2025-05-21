Черчесов прокомментировал неудачи «Спартака» весной

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлениях «Спартака»

«В кубковом матче никогда не знаешь, кто фаворит. Очень хороший и интенсивный матч получился [с «Ростовом» (1:2)]. «Спартак» провалил сезон? Вижу, как и вы, что они весной потеряли очки, которые должны были брать. Но это футбол», – сказал Черчесов.