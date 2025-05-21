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  • Динамовец Скопинцев – о матче 30-го тура с «Краснодаром»: «Хочется отомстить им, будем забирать свое»

Динамовец Скопинцев – о матче 30-го тура с «Краснодаром»: «Хочется отомстить им, будем забирать свое»

Сегодня, 09:02
17

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассчитывает на победу в матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Год назад был матч с «Краснодаром», когда «Динамо» ехало за титулом и уступило его. Хочется отомстить?

– Да, хочется. Реваншистские настроения присутствуют. Мы хотим победить. Пусть ждут ожесточенное сопротивление. Мы будем забирать свое.

  • 30-й тур состоится 24 мая.
  • «Краснодар» в случае победы над «Динамо» гарантированно станет чемпионом.
  • Команды встречались в 30-м туре прошлого чемпионата.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Скопинцев Дмитрий
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Комментарии (17)
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R_a_i_n
1747808467
Идиот, своё забирать нужно было в прошлом сезоне, а вы обосрались на всю страну.
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alex1951
1747808670
В ожидании ,,боя быков,, (ментов).... Скажу так: в такой корриде,кто первым сетку порвет,тот и будет в шоколаде... Как говорится - Кто первым встал,того и тапки)))
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Хулиганин
1747812344
Новый герой Марвел. "Динамовец"
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Айболид
1747812344
Если Краснодар реально(!) хочет взять золото - они сожрут динаму со всеми их мотивациями . Чего им собствено им и желаю .
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Номэд
1747812494
И бом.жатина, как всегда, будет в выигрыше.
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saf05
1747813232
Менты и в Африке менты
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Max-Min-vkontakte
1747815927
треш-ток обыкновенный...
Ответить
шахта Заполярная
1747816323
Свое ты можешь только в унитазе забрать.
Ответить
Интерес
1747818493
"Своё" у вас-четвёртое место.
Ответить
Qachkai
1747819195
Мог бы и промолчать! Играл же за Краснодар, хоть и короткое время.
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