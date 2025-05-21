Динамовец Скопинцев – о матче 30-го тура с «Краснодаром»: «Хочется отомстить им, будем забирать свое»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассчитывает на победу в матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Год назад был матч с «Краснодаром», когда «Динамо» ехало за титулом и уступило его. Хочется отомстить?

– Да, хочется. Реваншистские настроения присутствуют. Мы хотим победить. Пусть ждут ожесточенное сопротивление. Мы будем забирать свое.