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Глебов: «Динамо» едет биться и выигрывать у «Краснодара»

Сегодня, 08:58
6

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

  • Игра состоится 24 мая.
  • В случае победы «Краснодар» станет чемпионом.
  • «Динамо» борется за бронзу.

– Ваше мнение о предстоящем матче с «Краснодаром» – концовка прошлого сезона была эпической, но вы тогда играли в «Ростове». Какие сейчас ожидания? Едете мстить?

– Мстить, наверное, нет. Но выигрывать – едем. Думаю, ребята, которые были в команде в прошлом сезоне, запомнили тот матч. Едем биться и выигрывать. Дай бог, выиграем.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Глебов Данил
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Комментарии (6)
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Константин-Шапкин-google
1747807475
Мусорки раздухарились! Прям маньяки какие-то. Что там ганц им подливает в суп? Краснодар должен достойно принять озабоченных и также отправить обратно не солоно хлебавши!!!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747807735
Во всех пабликах основная причина выдаётся,как отыгрыш за прошлый год.Хотя и в этом году Динамо бьётся за бронзу,которая ещё теоретически может быть завоёвана.Динамо едет побеждать,чтобы попробовать взять 3 место
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Max-Min-vkontakte
1747816471
даже смешно все эти высказывания игроков гостевой команды читать. При том, что мотивации и своих болельщиков у быков гораздо больше. И при всём при этом от игроков Краснодара таких шапкозакидательских речей не слышал))
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АЛЕКС 58
1747816800
Разойдитесь мирно,в ничью!
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Иван Петров 1986
1747817144
Да хорошо вас деньжатами зарядили.
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