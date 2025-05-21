Глебов: «Динамо» едет биться и выигрывать у «Краснодара»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара».
- Игра состоится 24 мая.
- В случае победы «Краснодар» станет чемпионом.
- «Динамо» борется за бронзу.
– Ваше мнение о предстоящем матче с «Краснодаром» – концовка прошлого сезона была эпической, но вы тогда играли в «Ростове». Какие сейчас ожидания? Едете мстить?
– Мстить, наверное, нет. Но выигрывать – едем. Думаю, ребята, которые были в команде в прошлом сезоне, запомнили тот матч. Едем биться и выигрывать. Дай бог, выиграем.
Источник: «РБ Спорт»