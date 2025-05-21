Осинькина призвали поправить внешний вид: «Тренер – лицо клуба»

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров призвал главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина сбросить лишний вес.
«Осинькин дал нашему футболу немало пользы. Сейчас у команды не самый хороший период. Страдает имидж.
И, кстати, внешне тренер не очень. Тренер – лицо клуба. Как пример – Юрий Палыч. Всегда знал, что он красиво приоденется, не приходилось подсказывать. А с Осинькиным нужно поработать. Всe поправимо. Тем более, и зарплата у него такая достойная», – написал Бодров.
- Осинькин в Самаре с 2020 года.
- Именно он вернул клуб в РПЛ в 2021 году.
- У Осинькина по окончании сезона истекает контракт.
Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова