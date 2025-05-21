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  • Осинькина призвали поправить внешний вид: «Тренер – лицо клуба»

Осинькина призвали поправить внешний вид: «Тренер – лицо клуба»

Сегодня, 08:40
5

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров призвал главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина сбросить лишний вес.

«Осинькин дал нашему футболу немало пользы. Сейчас у команды не самый хороший период. Страдает имидж.

И, кстати, внешне тренер не очень. Тренер – лицо клуба. Как пример – Юрий Палыч. Всегда знал, что он красиво приоденется, не приходилось подсказывать. А с Осинькиным нужно поработать. Всe поправимо. Тем более, и зарплата у него такая достойная», – написал Бодров.

  • Осинькин в Самаре с 2020 года.
  • Именно он вернул клуб в РПЛ в 2021 году.
  • У Осинькина по окончании сезона истекает контракт.

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Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
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Комментарии (5)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747807558
Бодров ты бы за женой своей следил,если она у тебя есть.Говорить такие вещи про постороннего пожилого человека,да ещё во всеуслышание это низость.
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andr45
1747812584
Какие же все эти щелкоперы низкопробное хамло. Одному не нравится костюмчик тренера, другому жопа футболиста) На себя бы посмотрели - небритых, лысых, с пивным брюхом)
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Volnodum
1747813312
Журналюга! Если бы ты был тренером клуба ,которым управляет без башенный губернатор, футболистов каждый год продают полсостава и тебя каждый месяц увольняют тебя бы от нервов раздуло бы больше
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NewLife
1747816025
Рад, что коллеги по Бомбардиру выдали правильную оценку этому кретину из помойки РБ Спорт.
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