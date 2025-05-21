Прощальная речь Де Брюйне растрогала Гвардиолу до слез

Полузащитник Кевин Де Брюйне провел последний домашний матч в составе «Манчестер Сити».
После игры с «Борнмутом» (3:1) он произнес речь, попрощавшись с болельщиками на «Этихад Стэдиум».
«Это было прекрасное время. Невероятно провести здесь десять лет. Думаю, нам было очень весело вместе.
Я хочу приносить людям радость, играть в атакующий и креативный футбол. Жизнь и карьера – это путешествие. Было много взлетов и падений, и нужно переживать моменты и наслаждаться ими.
Я получал огромное удовольствие от каждого момента и извлекал уроки из трудных времен. Это было потрясающе.
Было приятно так усердно работать и делать для этого клуба что-то, что сделало его намного лучше, чем он был раньше. Я очень горд», – сказал 33-летний бельгиец.
Во время прощальной речи футболиста заплакал главный тренер Хосеп Гвардиола.
- Де Брюйне выступал за «Сити» с 2015 года.
- Его статистика: 420 матчей, 108 голов, 177 ассистов.
- Клуб не продлил контракт с хавбеком.