Аршавин не ждет своего сына в «Зените»: «Он спартаковец до мозга костей»

Андрей Аршавин ответил на вопросы о карьерных перспективах своего 12-летнего сына Арсения.

Мальчик с 2020 года занимается в академии «Спартака».

Его мать – известная телеведущая Юлия Барановская.

– На последний матч Дзюбу вывел его сын, который занимается в академии «Динамо». Ваш сын играет в «Спартаке». Как так выходит?

– Так складывается жизнь, ничего страшного. А я подумал, ты спросишь, когда я всех своих детей выведу на поле – состав будет стоять, и я один (смеется).

– Переход вашего сына в «Зенит» – закрытый вопрос?

– Да. Он – спартаковец до мозга костей.