Мостовой рассказал, как руководил сборной легенд в гала-матче с ЦСКА

Александр Мостовой поделился впечатлениями от работы на гала-матче, приуроченном к 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Играли команда армейцев образца 2005 года и сборная легенд европейских клубов.

ЦСКА победил со счетом 5:1.

Мостовой руководил проигравшей командой.

«В таких матчах не надо давать установки. Все профессионалы, все провели такие карьеры...Что тут давать?

Мы же здесь собрались, чтобы праздновать победу армейцев в Кубке УЕФА. Здесь главное – участие.

Ребята все молодцы, что приехали. Я думаю, что все остались довольны. А мы просто сидели и всe. Так что, вот так», – сказал Мостовой.