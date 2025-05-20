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Аршавин объяснил нелюбовь к «Зениту»

Вчера, 23:11
9

Андрей Аршавин порассуждал о негативном отношении к «Зениту» внутри России.

– Какие будут последствия, если клуб останется без трофея в год столетия?

– Мы расстроимся. А последствий никаких не жду.

– Кадровые перестановки или смена вектора могут произойти?

– Мне кажется, вряд ли.

Вообще без изменений?

– Мне трудно сказать, но «Зенит» же не просто так шесть раз становился чемпионом.

– Вы ощущаете всеобщую нелюбовь к «Зениту» за пределами Санкт-Петербурга?

– Конечно, вы нас не любите.

Понимаете, почему?

– Вы устали от нас – мы на первом месте шесть лет.

Думаете, это единственная причина?

– А какая еще?

Кто-то верит в админресурс. Кто-то так относится из-за дорогущих трансферов и количества легионеров.

– Так всегда будут говорить. В мое время так говорили про ЦСКА и «Спартак». Сейчас картина немножко изменилась.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
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Комментарии (9)
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NewLife
1747772524
Зенит - позор российского футбола !
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СильныйМозг
1747773440
Снизу 3 мудака. :)))
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DeStar
1747775620
Ну вот здесь он прав "– Так всегда будут говорить. В мое время так говорили про ЦСКА и «Спартак». Сейчас картина немножко изменилась." всегда о ком-то подобное говорят.раньше ведь действительно такое говорил про тот же цска.
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СПОРТ 21 века
1747775763
Андрей Сергеевич либо прикидывается дурачком, либо специально не говорит истинные причины в СМИ, дабы не раздувать. А истинные причины таковы: 1). Зенит на протяжении лет 20 часто любил ослаблять конкурентов (какой игрок сверкнёт, сразу выкупает себе, но не играть, а на скамейку или в лучшем случае для ротации) 2). Зенит не команда слово. В своё время с пеной у рта доказывали свою политику самой белой команды, а в итоге вектор изменили и теперь это самая интернациональная команда (если бы не было об этом разговоров никто бы и слова не сказал, но они настоятельно это доказывали, что будет именно так). 3). Зениту плевать на всех главное обойти Спартак. И вот эта зависть в них до сих пор живёт, хотя ещё в 90ых там едва ли не болели за этот Спартак и желали ему побед (есть немало видео на этот счёт) 4). Губят молодёжь не дают им особо развиваться. Такое тоже мало кому понравится. В общем причин на самом деле далеко немало не любить Зенит именно как клуб
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