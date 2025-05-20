Аршавин объяснил нелюбовь к «Зениту»

Андрей Аршавин порассуждал о негативном отношении к «Зениту» внутри России.

– Какие будут последствия, если клуб останется без трофея в год столетия?

– Мы расстроимся. А последствий никаких не жду.

– Кадровые перестановки или смена вектора могут произойти?

– Мне кажется, вряд ли.

– Вообще без изменений?

– Мне трудно сказать, но «Зенит» же не просто так шесть раз становился чемпионом.

– Вы ощущаете всеобщую нелюбовь к «Зениту» за пределами Санкт-Петербурга?

– Конечно, вы нас не любите.

– Понимаете, почему?

– Вы устали от нас – мы на первом месте шесть лет.

– Думаете, это единственная причина?

– А какая еще?

– Кто-то верит в админресурс. Кто-то так относится из-за дорогущих трансферов и количества легионеров.

– Так всегда будут говорить. В мое время так говорили про ЦСКА и «Спартак». Сейчас картина немножко изменилась.