Глушаков ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал возможную отставку главного тренера московской команды Деяна Станковича.

– Как вам «Спартак» в этом сезоне?

– Плохо. «Спартак» всегда должен биться за чемпионство. Но пока «Спартак» бьется за тройку, и то, в тройку, наверное, не попадет.

– Станковичу нужно дать ещe год поработать?

– У него есть контракт, я думаю, что руководству виднее. Наверное, какие‑то будут выводы делаться после чемпионата. И дальше уже будет видно, будут ли еще покупки и как клуб будет развиваться.

В любом случае не вижу логики в увольнении Станковича прямо сейчас. Надо дать чуть‑чуть поработать и посмотреть, потому что шарахаться от тренера к тренеру это не есть хорошо.