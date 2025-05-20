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  • Глушаков ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича

Глушаков ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича

Вчера, 22:53
1

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал возможную отставку главного тренера московской команды Деяна Станковича.

– Как вам «Спартак» в этом сезоне?

– Плохо. «Спартак» всегда должен биться за чемпионство. Но пока «Спартак» бьется за тройку, и то, в тройку, наверное, не попадет.

– Станковичу нужно дать ещe год поработать?

– У него есть контракт, я думаю, что руководству виднее. Наверное, какие‑то будут выводы делаться после чемпионата. И дальше уже будет видно, будут ли еще покупки и как клуб будет развиваться.

В любом случае не вижу логики в увольнении Станковича прямо сейчас. Надо дать чуть‑чуть поработать и посмотреть, потому что шарахаться от тренера к тренеру это не есть хорошо.

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ за тур до конца сезона.
  • На прошлой неделе они упустили шанс выйти в Суперфинал FONBET Кубка России, проиграв дома «Ростову» (1:2).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Станкович Деян
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1747774265
Мне нравится слово биться. Это про мясных, е*лом об стену. :)))
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