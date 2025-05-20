Аршавин ответил, где лучше дороги – в Москве или Нью-Йорке

Андрей Аршавин сравнил качество дорог в Москве и Нью-Йорке.

– Было то, что вам не понравилось во время путешествия по США?

– Все было организовано на высшем уровне. Единственное – слышал, что в Америке суперские дороги.

Но когда мы ехали по Нью-Йорку, я бы так не сказал. Так скажем, ямы тоже есть.

– Где лучше дороги: в Москве или Нью-Йорке?

– Думаю, в Москве.