Аршавин ответил, где лучше дороги – в Москве или Нью-Йорке

Андрей Аршавин сравнил качество дорог в Москве и Нью-Йорке.
– Было то, что вам не понравилось во время путешествия по США?
– Все было организовано на высшем уровне. Единственное – слышал, что в Америке суперские дороги.
Но когда мы ехали по Нью-Йорку, я бы так не сказал. Так скажем, ямы тоже есть.
– Где лучше дороги: в Москве или Нью-Йорке?
– Думаю, в Москве.
- Аршавин летал в США на хоккей. Он вживую наблюдал, как Александр Овечкин побил бомбардирский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.
Источник: Sport24