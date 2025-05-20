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Аршавин ответил, где лучше дороги – в Москве или Нью-Йорке

Сегодня, 21:59
2

Андрей Аршавин сравнил качество дорог в Москве и Нью-Йорке.

Было то, что вам не понравилось во время путешествия по США?

– Все было организовано на высшем уровне. Единственное – слышал, что в Америке суперские дороги.

Но когда мы ехали по Нью-Йорку, я бы так не сказал. Так скажем, ямы тоже есть.

Где лучше дороги: в Москве или Нью-Йорке?

Думаю, в Москве.

  • Аршавин летал в США на хоккей. Он вживую наблюдал, как Александр Овечкин побил бомбардирский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1747768155
Я помню конец 90-ых, вот то были отличные дорого, даже на танке было страшно ездить. :))))
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seleaenow
1747769394
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