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  • Канчельскис – о будущем чемпионе России: «Я никогда не переобуваюсь»

Канчельскис – о будущем чемпионе России: «Я никогда не переобуваюсь»

Сегодня, 19:41

Андрей Канчельскис уверен в победе «Зенита» в РПЛ, несмотря на расклады перед заключительным туром.

  • «Краснодар» лидирует, опережая «Зенит» на 1 очко.
  • Южанам осталось сыграть с «Динамо», а петербуржцам – с «Ахматом».

«Я буду гнуть свою линию – «Зенит» станет чемпионом России. Как бы ни сложился последний тур, думаю, «Зенит» выиграет чемпионство.

По всем характеристикам они должны быть чемпионами. Клуб отмечает столетие, а состав и подбор игроков более мастеровитый, чем у «Краснодара».

Здесь чисто психология. «Краснодар» пока не готов становиться чемпионом. Буду рад ошибаться, но я никогда не переобуваюсь. Если «Краснодар» выиграет, я буду очень за них рад», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Краснодар Канчельскис Андрей
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