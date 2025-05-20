Канчельскис – о будущем чемпионе России: «Я никогда не переобуваюсь»

Андрей Канчельскис уверен в победе «Зенита» в РПЛ, несмотря на расклады перед заключительным туром.

«Краснодар» лидирует, опережая «Зенит» на 1 очко.

Южанам осталось сыграть с «Динамо», а петербуржцам – с «Ахматом».

«Я буду гнуть свою линию – «Зенит» станет чемпионом России. Как бы ни сложился последний тур, думаю, «Зенит» выиграет чемпионство.

По всем характеристикам они должны быть чемпионами. Клуб отмечает столетие, а состав и подбор игроков более мастеровитый, чем у «Краснодара».

Здесь чисто психология. «Краснодар» пока не готов становиться чемпионом. Буду рад ошибаться, но я никогда не переобуваюсь. Если «Краснодар» выиграет, я буду очень за них рад», – сказал Канчельскис.