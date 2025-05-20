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Орлов назвал тренера, способного повторить путь Семака

Сегодня, 14:28
7

Геннадий Орлов высоко оценил перспективы исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

«Харизматичный человек, как футболист много чего выиграл. У него же три победы в трех турах. А если он выиграет и четвертый матч, его оставят главным тренером. Почему нет?

Он может повторить путь Семака. Не надо смотреть на Запад. Это всегда определенный риск.

Гусев уже прочувствовал команду, прекрасно знает ее возможности. Он уже прошел тест», – сказал Орлов.

  • Ролана назначили временным тренером 1 мая после отставки Марцела Лички.
  • У «Динамо» при Гусеве 3 победы в 3 матчах – над «Крыльями Советов» (3:1), «Спартаком» (2:0) и «Акроном» (2:1).
  • Команда борется за бронзу.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан Орлов Геннадий
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Комментарии (7)
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Cleaner
1747742314
С Зенитовским БЮДЖЕТНЫМ НЕМЕРЕННЫМ БАБЛОМ путь Семака сможет пройти ЛЮБОЙ ФИЗРУК. Скупай все, что шевелится и российское чемпионство тебе обеспечено...(((
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...уефан
1747742707
...Орёл, прозрев, нахваливал Гуся, Так широка, щедра была его душа. Хотя... Гусю на вертле место, Под водочку гусятина - особо хороша!...
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АК 68
1747743334
Да что там путь Семака, Гена, бери выше, путь Пепа Гвардиолы.
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BANNIKOV1970
1747746136
да и трубу газовую отдайте
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erybov1965
1747748175
Применяя политику Зенита,почти любой российский тренер может не только пройти путь,но и превзойти его.
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vadikrew
1747748657
Так-то у Адиева в ахмате было 5 из 6 или 6 из 7 (точно не помню, кто помнит, исправьте), когда его назначили в конце сезона. Начало следующего было крайне грустным. Да и примеров таких пруд пруди. Сейчас команда играет на багаже Лички, может быть с некоторыми корректировками. Вот когда он предсезонку сам проведёт, проведёт команду по дистанции, вот тогда можно будет о чем-то рассуждать.
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