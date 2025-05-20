Орлов назвал тренера, способного повторить путь Семака

Геннадий Орлов высоко оценил перспективы исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

«Харизматичный человек, как футболист много чего выиграл. У него же три победы в трех турах. А если он выиграет и четвертый матч, его оставят главным тренером. Почему нет?

Он может повторить путь Семака. Не надо смотреть на Запад. Это всегда определенный риск.

Гусев уже прочувствовал команду, прекрасно знает ее возможности. Он уже прошел тест», – сказал Орлов.