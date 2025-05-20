Радимов назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ перед заключительным туром

Владислав Радимов ответил, чья победа в чемпионате России ему кажется более вероятной.

За тур до конца сезона «Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко.

Южанам осталось сыграть с «Динамо», а петербуржцам – с «Ахматом».

«В моем понимании, фаворит гонки – «Краснодар», по простой причине, что у него на одно очко больше. И то, как они проводят все матчи дома, говорит о том, что они должны стать чемпионами.

Состав у них точно не слабее, чем у «Динамо», с давлением они научились справляться, выдерживать его. Плюс свои болельщики погонят вперед, будут полные трибуны», – сказал Радимов.