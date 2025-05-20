Гасилин: «Краснодар» сыграет вничью, «Зенит» станет чемпионом»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что петербургский клуб поднимется на 1-е место в РПЛ по итогам последнего тура.

«У «Динамо» очень большой атакующий потенциал. И мы видим, насколько игроки слушаются тренера Ролана Гусева. В этом плане мотивация бедует. «Динамо» приедет побеждать в «Краснодар». Нас ждет очень интересный матч.

Я думаю, что «Динамо» будет биться. И «Краснодар» сыграет вничью. А вот «Зенит» победит и станет чемпионом», – сказал Гасилин.