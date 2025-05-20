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  • Гасилин: «Краснодар» сыграет вничью, «Зенит» станет чемпионом»

Гасилин: «Краснодар» сыграет вничью, «Зенит» станет чемпионом»

Сегодня, 13:08
3

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что петербургский клуб поднимется на 1-е место в РПЛ по итогам последнего тура.

«У «Динамо» очень большой атакующий потенциал. И мы видим, насколько игроки слушаются тренера Ролана Гусева. В этом плане мотивация бедует. «Динамо» приедет побеждать в «Краснодар». Нас ждет очень интересный матч.

Я думаю, что «Динамо» будет биться. И «Краснодар» сыграет вничью. А вот «Зенит» победит и станет чемпионом», – сказал Гасилин.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками после 29 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.
  • В 30‑м туре «Краснодар» примет дома «Динамо», а «Зенит» на своем поле сыграет с «Ахматом».
  • Матчи пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Амкал Краснодар Зенит Гасилин Алексей
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Комментарии (3)
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qawzsexdr
1747737251
Сомневаюсь. Краснодар заслужили в этом году.
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АлексМак
1747737753
так и будет
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nik55
1747739630
закатай губу
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