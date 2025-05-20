Фомин рассказал о желании «Динамо» победить «Краснодар»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о мотивации команды на гостевой матч 30-го тура с «Краснодаром».

«Мы сделаем всe, чтобы завершить сезон в тройке. Нам очень важно завоевать медали и на хорошей ноте завершить сезон. Поэтому сделаем всe для победы над «Краснодаром» и надеемся, что этого хватит для того, чтобы финишировать выше ЦСКА», – сказал Фомин.