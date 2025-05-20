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Фомин рассказал о желании «Динамо» победить «Краснодар»

Сегодня, 11:46
17

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о мотивации команды на гостевой матч 30-го тура с «Краснодаром».

«Мы сделаем всe, чтобы завершить сезон в тройке. Нам очень важно завоевать медали и на хорошей ноте завершить сезон. Поэтому сделаем всe для победы над «Краснодаром» и надеемся, что этого хватит для того, чтобы финишировать выше ЦСКА», – сказал Фомин.

  • «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ с 56 очками после 29 матчей. Столько же баллов у идущего 3-м ЦСКА.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками. За тур до финиша «быки» на 1 очко опережают «Зенит».
  • Матчи последнего тура пройдут 24 мая.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Фомин Даниил
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Комментарии (17)
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fakeid
1747731284
этих и дополнительно мотивировать не придётся. сами будут землю грызть, чтобы отомстить. ничейку сгоняйте, а? фсястрана будет довольна, особенно в тарасофке)
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Cleaner
1747732026
Динамо уже ПЯТЬДЕСЯТЛЕТ ТРЕПЛЕТСЯ О ПОБЕДАХ. Но побеждалка у Динамо АТРОФИРОВАЛАСЬ. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Интерес
1747733540
Расскажите Фомину о желании "Краснодара" победить лично Фомина,и "Динамо" заодно.Так что судьба нас развела,и у вас теперь общие интересы с некогда ненавистным вам "Зенитом",а у всех остальных-с "КРаснодаром". "Такова спортивная жизнь".
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ilich55
1747733877
Не, Даниилка... медальки у тебя в этом году не будет от слова совсем. При равенстве очков с конями личные встречи в этом сезоне не в пользу Динамо. 2 поражения с общим счётом 2:5. Так что только максимум 4-е, если только выиграете у быков. В противном случае, хряки вас отодвинут на 5-е место.
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BoevStas1
1747734352
Краснодар думаю по радует,раз,два,три Зенитушка ....!
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Бригадный
1747736563
Краснодар все вменяемы знатоки желают победить. Совершенно недостойный кандидат в чемпионы. Отстой полный, а не кандидат. Зенит, прочем, тоже. не блещет. Вот, Спартак и ЦСКА были бы подходящей кандидатурой в чемпионы.
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boris63
1747737850
Ну если сами игроки начали каркать, то ничего хорошего команде не светит.
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