Фомин рассказал о желании «Динамо» победить «Краснодар»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о мотивации команды на гостевой матч 30-го тура с «Краснодаром».
«Мы сделаем всe, чтобы завершить сезон в тройке. Нам очень важно завоевать медали и на хорошей ноте завершить сезон. Поэтому сделаем всe для победы над «Краснодаром» и надеемся, что этого хватит для того, чтобы финишировать выше ЦСКА», – сказал Фомин.
- «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ с 56 очками после 29 матчей. Столько же баллов у идущего 3-м ЦСКА.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками. За тур до финиша «быки» на 1 очко опережают «Зенит».
- Матчи последнего тура пройдут 24 мая.
Источник: «Известия»