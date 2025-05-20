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Аршавин объяснил, почему Батраков не провалит карьеру

Сегодня, 11:29
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

– Кисляк или Батраков?

– Батраков. Он лучше себя проявил в атаке, блистал в первой части сезона. Кисляк очень хорошо провел весну, но пока – Батраков.

Если вы меня спросите в декабре, может, что-то изменится, но по этому сезону – Батраков.

– Что думаете о весне Батракова?

– В первой части сезона у него фантастически все получалось. Штрафные и угловые летели в головы, все забивалось. Понятно, что невозможно забивать по 20 голов каждую весну и осень. Плюс «Локомотив» оверперформил.

– Есть уверенность, что у Батракова еще может быть оверперформанс?

– Когда-то будет, конечно. Это не случай, когда человек провалится, и мы его забудем через год-два.

– Почему вы так уверены?

Все, что я слышал о его характере и человеческих качествах – все путем. Техническое оснащение и понимание игры на очень высоком уровне.

  • 19-летний Батраков провел в этом сезоне 36 матчей за «Локомотив», забил 14 голов, отдал 10 передач.
  • 19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк провел за красно-синих 31 игру в этом сезоне, забил 4 гола, отдал 1 голевой пас.

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Кисляк Матвей Батраков Алексей Аршавин Андрей
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Комментарии (3)
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BRO_football
1747729854
Батракова купит какой-нибудь Зенит и он сдуется.
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Cleaner
1747732229
Сколько их было уже, вот таких БАТРАКОВЫХ. Сыграют с десяток хороших игр, ЗАЗВЕЗДЯТСЯ, и пропадают навечно в болоте середнячков...
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