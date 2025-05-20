Аршавин объяснил, почему Батраков не провалит карьеру

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

– Кисляк или Батраков?

– Батраков. Он лучше себя проявил в атаке, блистал в первой части сезона. Кисляк очень хорошо провел весну, но пока – Батраков.

Если вы меня спросите в декабре, может, что-то изменится, но по этому сезону – Батраков.

– Что думаете о весне Батракова?

– В первой части сезона у него фантастически все получалось. Штрафные и угловые летели в головы, все забивалось. Понятно, что невозможно забивать по 20 голов каждую весну и осень. Плюс «Локомотив» оверперформил.

– Есть уверенность, что у Батракова еще может быть оверперформанс?

– Когда-то будет, конечно. Это не случай, когда человек провалится, и мы его забудем через год-два.

– Почему вы так уверены?

– Все, что я слышал о его характере и человеческих качествах – все путем. Техническое оснащение и понимание игры на очень высоком уровне.