Аршавин объяснил, почему Батраков не провалит карьеру

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
– Кисляк или Батраков?
– Батраков. Он лучше себя проявил в атаке, блистал в первой части сезона. Кисляк очень хорошо провел весну, но пока – Батраков.
Если вы меня спросите в декабре, может, что-то изменится, но по этому сезону – Батраков.
– Что думаете о весне Батракова?
– В первой части сезона у него фантастически все получалось. Штрафные и угловые летели в головы, все забивалось. Понятно, что невозможно забивать по 20 голов каждую весну и осень. Плюс «Локомотив» оверперформил.
– Есть уверенность, что у Батракова еще может быть оверперформанс?
– Когда-то будет, конечно. Это не случай, когда человек провалится, и мы его забудем через год-два.
– Почему вы так уверены?
– Все, что я слышал о его характере и человеческих качествах – все путем. Техническое оснащение и понимание игры на очень высоком уровне.
- 19-летний Батраков провел в этом сезоне 36 матчей за «Локомотив», забил 14 голов, отдал 10 передач.
- 19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк провел за красно-синих 31 игру в этом сезоне, забил 4 гола, отдал 1 голевой пас.