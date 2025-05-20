В «Динамо» назвали критерии выбора главного тренера

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, какой футбол от команды хочет видеть руководство клуба.

«Хотим играть в интенсивный футбол, стараться доминировать на поле. По поводу тактических построений, наверное, тренер не должен быть догматиком, он должен отстаивать свою работу от достижения поставленных целей и результатов.

У каждого тренера разные подходы – не бывает одинаковых специалистов. Второго Сандро Шварца нет. Мы обо всех решениях объявим после окончания сезона», – сказал Гафин.