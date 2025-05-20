Селюк сказал, что случилось со Станковичем

Агент Дмитрий Селюк высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».
«Мы видели, как в первом круге «Спартак» выигрывал у всех. Но потом клуб потратил очень много средств на трансферы и был вынужден интегрировать в свой состав новичков. В последнее время Станкович откровенно поплыл. Хотя начиналось всe хорошо и было очевидно, что он сплотил команду», – сказал Селюк.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.
- Красно-белые вылетели из FONBET Кубка России на стадии финала Пути регионов.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»