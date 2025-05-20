Селюк сказал, что случилось со Станковичем

Агент Дмитрий Селюк высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Мы видели, как в первом круге «Спартак» выигрывал у всех. Но потом клуб потратил очень много средств на трансферы и был вынужден интегрировать в свой состав новичков. В последнее время Станкович откровенно поплыл. Хотя начиналось всe хорошо и было очевидно, что он сплотил команду», – сказал Селюк.