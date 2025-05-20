Аршавин заявил о незаменимости Соболева для «Зенита»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался об игре форварда команды Александра Соболева.

«Почему Соболев начал забивать? Потому что мы [на «Матч ТВ»] ему не даем лучшего игрока матча (смеется).

Но он молодец. Забил супергол «Ростову» (1:0). Для такой игры, которую сейчас показывает «Зенит», он незаменим», – считает Аршавин.