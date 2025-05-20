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Аршавин заявил о незаменимости Соболева для «Зенита»

Сегодня, 07:53
33

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался об игре форварда команды Александра Соболева.

«Почему Соболев начал забивать? Потому что мы [на «Матч ТВ»] ему не даем лучшего игрока матча (смеется).

Но он молодец. Забил супергол «Ростову» (1:0). Для такой игры, которую сейчас показывает «Зенит», он незаменим», – считает Аршавин.

  • 28-летний Соболев в 30 матчах за «Зенит» забил 7 голов, отдал 2 передачи.
  • Игрок куплен у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
  • «Зенит» борется за чемпионство.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Аршавин Андрей
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Комментарии (33)
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СильныйМозг
1747718151
Недавно проснулся, а уже стыдно за спартак.
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fakeid
1747718851
2 года зенит мучился без дзюбы, всю схему похерили. а заменить тупо некем. в стране был всего 1 игрок, отдалённо напоминающий. но зато как он рвался в зенит! чего только стоят выходки в тарасятнике, от которых у хряков горело так, что зарево было видно без бинокля аж из ленинградской области! в голубой кепке прошёлся по тарасофке - пожар был такой, что до сих пор потушить не могут! а сейчас смешно от того, что они полгода радостно визжали про 0+0 - а потом бумеранг вернулся: дельфинарио раззабивался, а у самих 2 дорогущих игрока реально 0+0 в рпл в 2025. получается, зря визжали! позор рылам! гы-гы!
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bashnat013
1747720755
И палка раз в год стреляет
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...уефан
1747723607
...Ахгшавин прав, корявой игре, как раз корявый нап нужен...
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gennadiy
1747723892
Ура,Дельфин ещё покажет себя...
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...уефан
1747724236
...дайте Иуде, только встать на бакланье крыло, и по осени он Семака херами крыть будет, объеденя в оппозицию всех по пояс деревянных в команде...
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Константин-Шапкин-google
1747724441
Проект зюпа 2 возвращается. Столб в чужой штрафной
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