Стало известно, в какой клуб может перейти Заболотный

«Балтика» рассматривает возможность подписания нападающего «Химок» Антона Заболотного.

Ранее нынешний главный тренер калининградцев Андрей Талалаев приглашал форварда в подмосковный клуб. Однако поработать с Заболотным тренер не успел из-за своего ухода из «Химок». Тем не менее заинтересованность в игроке у тренера «Балтики» не пропала.

Многое в данном вопросе будет зависеть от того, получат ли «Химки» лицензию РФС-1 и сохранят ли прописку в РПЛ.