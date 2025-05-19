Стало известно, в какой клуб может перейти Заболотный

«Балтика» рассматривает возможность подписания нападающего «Химок» Антона Заболотного.
Ранее нынешний главный тренер калининградцев Андрей Талалаев приглашал форварда в подмосковный клуб. Однако поработать с Заболотным тренер не успел из-за своего ухода из «Химок». Тем не менее заинтересованность в игроке у тренера «Балтики» не пропала.
Многое в данном вопросе будет зависеть от того, получат ли «Химки» лицензию РФС-1 и сохранят ли прописку в РПЛ.
- «Балтика» выиграла турнир в Первой лиге и сыграет в РПЛ в новом сезоне.
- 33-летний Заболотный провел в этом сезоне за «Химки» 30 матчей, забил 6 голов, отдал 6 передач.
- Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Заболотного в 750 тысяч евро.
Источник: Metaratings.ru