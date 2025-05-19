Аршавин собрался повторить тренерскую карьеру Мостового

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин пошутил о возможности стать тренером.
– Есть вероятность, что вы возглавите топ‑клуб РПЛ в ближайшие годы?
– Нет. Конечно, нет.
– Никогда не будете тренером?
– Не знаю. Я, как Мостовой, буду только рассказывать, что могу и хочу тренировать [смеется].
- Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в этом году получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».
- 56-летний специалист никогда не был тренером в профессиональных клубах.
- 43-летний Аршавин с 2019 года работает в «Зените» на различных административных должностях.
Источник: «Матч ТВ»