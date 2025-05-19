Орлов высказался о возможной замене Семака в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что руководству «Зенита» нужно взвесить все аргументы, касающиеся будущего главного тренера команды Сергея Семак.

«Будущее Семака? Нужно ли его увольнять, если он не станет чемпионом? Давайте дождемся последнего тура. Ну, с ним же вообще-то продлили контракт. Придется неустойку платить.

Считаю, надо слушать самого тренера. А вдруг он сам устал? Семак выиграл уже шесть чемпионатов. Разве мало? И сейчас борется за золото.

Есть ли кандидатуры на замену? Кто из российских тренеров может сравниться с Семаком? Кто сильнее? Черчесов? Карпин? Они в России ни разу чемпионами не становились в ранге тренеров. А Семак – шестикратный.

Надо все взвешивать. Спасибо Сергею Богдановичу за шесть сезонов. Да и сейчас шансы остались. Ждем последнего тура», – сказал Орлов.