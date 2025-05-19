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Названы федерации, которые выступают против допуска России к международным турнирам

Сегодня, 20:30
3

Последний конгресс ФИФА, который состоялся в середине мая в Асунсьоне (Парагвай), прошел без официального обсуждения темы возвращения российских клубов и сборных к международным турнирам.

Активная дискуссия велась лишь в кулуарах. Она поддерживается футбольными федерациями стран Южной Америки, которые поддерживают инициативу возвращения России.

Сообщается, что категорически против возвращения России в данный момент выступают Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, страны Балтии, а также Япония.

«Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», – рассказал источник.

На конгрессе также кратко обсуждался вопрос допуска израильских команд, однако, по словам одного из делегатов, он «не получил развития и быстро был снят с обсуждения».

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и розыгрыши Лиги наций УЕФА сезонов 2022/23 и 2024/25, а также не допущена к отбору на ЧМ-2026.
  • «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. Российские клубы не были допущены к еврокубкам в сезонах 2022/23, 2023/24 и 2024/25.

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Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1747676048
Больше всего меня интересует мнение Японии, они как постоянные участники ЛЧ очень авторитетны!
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Niklas80
1747677204
Названы п..едерации, которые выступают против допуска России к международным турнирам
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1747677557
А почему Израиль играет тогда, после сектора Газа?
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