Названы федерации, которые выступают против допуска России к международным турнирам

Последний конгресс ФИФА, который состоялся в середине мая в Асунсьоне (Парагвай), прошел без официального обсуждения темы возвращения российских клубов и сборных к международным турнирам.

Активная дискуссия велась лишь в кулуарах. Она поддерживается футбольными федерациями стран Южной Америки, которые поддерживают инициативу возвращения России.

Сообщается, что категорически против возвращения России в данный момент выступают Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, страны Балтии, а также Япония.

«Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», – рассказал источник.

На конгрессе также кратко обсуждался вопрос допуска израильских команд, однако, по словам одного из делегатов, он «не получил развития и быстро был снят с обсуждения».