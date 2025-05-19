Названы федерации, которые выступают против допуска России к международным турнирам

Последний конгресс ФИФА, который состоялся в середине мая в Асунсьоне (Парагвай), прошел без официального обсуждения темы возвращения российских клубов и сборных к международным турнирам.
Активная дискуссия велась лишь в кулуарах. Она поддерживается футбольными федерациями стран Южной Америки, которые поддерживают инициативу возвращения России.
Сообщается, что категорически против возвращения России в данный момент выступают Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, страны Балтии, а также Япония.
«Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», – рассказал источник.
На конгрессе также кратко обсуждался вопрос допуска израильских команд, однако, по словам одного из делегатов, он «не получил развития и быстро был снят с обсуждения».
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и розыгрыши Лиги наций УЕФА сезонов 2022/23 и 2024/25, а также не допущена к отбору на ЧМ-2026.
- «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. Российские клубы не были допущены к еврокубкам в сезонах 2022/23, 2023/24 и 2024/25.