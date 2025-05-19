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  • Названа сумма, за которую «Ростов» может продать Комличенко

Названа сумма, за которую «Ростов» может продать Комличенко

Сегодня, 19:11

«Краснодар» находится в диалоге с «Ростовом» относительно трансфера нападающего Николая Комличенко. Сумма возможного перехода составит 2,8 миллиона евро. Личный контракт с футболистом пока не согласован.

  • Ожидается, что «Ростов» покинет множество игроков после кубкового финала с ЦСКА 1 июня.
  • 29-летний Комличенко провел за клуб в этом сезоне 35 матчей, забил 9 голов, отдал 5 передач.
  • Контракт форварда сборной России с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 4 миллиона евро.
  • Ранее сообщалось, что «Краснодар» также заинтересован в защитнике «Ростова» Максиме Осипенко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Комличенко Николай
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