Станковича заподозрили в том, что в «Спартаке» он сошел с ума

Петербургский журналист Роман Кольцов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Спартак» (0:2).

«Деян Станкович снова поставляет годный контент. Всe выглядит так, будто мужчина сошел с ума.

Сначала он взял и выпустил резерв, внезапно оставив больше 30 миллионов в виде Барко, Маркиньоса и Ливая на скамейке. Кому и что он хотел этим доказать – непонятно.

А на 70-й минуте сделал голден сабститьют, заменив вратаря! Кто вышел на поле? 38-летний ДОВБНЯ.

Ждал, что Деян еще и выпустит самого себя в центр поля, но увы. Хорошего контента понемножку», – написал Кольцов.