Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Станковича заподозрили в том, что в «Спартаке» он сошел с ума

Станковича заподозрили в том, что в «Спартаке» он сошел с ума

19 мая, 16:24
23

Петербургский журналист Роман Кольцов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Спартак» (0:2).

«Деян Станкович снова поставляет годный контент. Всe выглядит так, будто мужчина сошел с ума.

Сначала он взял и выпустил резерв, внезапно оставив больше 30 миллионов в виде Барко, Маркиньоса и Ливая на скамейке. Кому и что он хотел этим доказать – непонятно.

А на 70-й минуте сделал голден сабститьют, заменив вратаря! Кто вышел на поле? 38-летний ДОВБНЯ.

Ждал, что Деян еще и выпустит самого себя в центр поля, но увы. Хорошего контента понемножку», – написал Кольцов.

  • Согласно инсайдам, Станкович покинет «Спартак» по окончании сезона.
  • Деяна может заменить Валерий Карпин.
  • «Спартак» остался без трофеев в дебютный сезон Станковича.

Еще по теме:
В ПАОКе прокомментировали новость о переговорах со Станковичем
Стало известно, какой клуб может возглавить Станкович 3
Быстров сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале 1
Источник: телеграм-канал Романа Кольцова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vodomut
1747667782
он приехал уже с приветом!
Ответить
Интерес
1747668406
Вроде он выиграл...Не,КС проиграл...А говорят,судьи помогли... Да один хрен:три очка в таблице никто уже не зачеркнёт.
Ответить
Цугундeр
1747668939
"Кто ошибётся, кто угадает, Разное счастье нам выпадает", Часто убогое кажется страстным.. красное белым, белое красным..
Ответить
rash1959
1747669350
Выставил бы основных, то статья звучала бы так: зачем выставил 30 миллионов в ничего незначащем матче. Такова нынешняя псевдожурналистика.
Ответить
rash1959
1747669481
А меня совсем нет сомнений, что этот писака сошел с ума.
Ответить
...уефан
1747669681
...а кто-то о Кольцове слышал? Нет? Теперь услышали. Вот, в чём смысл его высера...
Ответить
subbotaspartak
1747669691
Подозрительный конечно питерский
Ответить
Вальдемар Запашный
1747670244
Решалы с болот со свистком сведут с ума кого угодно.
Ответить
Вальдемар Запашный
1747670522
По Альбу надо написать. Он в Ростове против Зенита выпустил несовершеннолетних. Со скрипом чемпионы еле отбились с 150 миллионным составом.
Ответить
Сергей-Горовой-google
1747724287
блэт, да кто все эти иззенитовские аналитики?
Ответить
Главные новости
Дани Алвес ведет переговоры с двумя российскими клубами
16:44
1
ФотоСборная Нигерии приедет на матч с Россией без двух топ-футболистов
16:16
2
Фото«Спартак» – досрочный чемпион РПЛ по ожидаемым очкам
15:45
10
Роналдиньо высказался о перспективах Ямаля
15:30
1
Дзюба принял предложение Карпина
15:21
9
Четвертый топ-клуб Европы включился в борьбу за Вирца
14:54
4
В «Химках» снова не платят зарплату
14:38
4
Стал известен биологический возраст 40-летнего Роналду
14:14
1
ЭСК РФС разберет скандальное судейское решение в матче «Краснодара»
14:00
2
«Зенит» принял решение по Венделу
13:34
14
Все новости
Все новости
Жирков поделился ожиданиями от чемпионской развязки в РПЛ
15:58
В «Химках» снова не платят зарплату
14:38
4
ЭСК РФС разберет скандальное судейское решение в матче «Краснодара»
14:00
2
В «Автодоре» отреагировали на слухи о финансировании клуба РПЛ
13:50
«Зенит» принял решение по Венделу
13:34
14
Появилась информация о будущем Тикнизяна
13:29
1
Аршавин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»
13:25
10
Стало известно, какой клуб может возглавить Станкович
13:22
3
Аршавин высказался о судействе в матчах «Зенита»
12:59
5
Вагнер Лав сравнил себя с Промесом
12:52
9
Быстров сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале
12:39
1
Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»
12:02
27
Аршавин сказал, что его больше всего впечатлило в США
11:48
6
Газзаев оценил идею вернуть Вагнера Лава в состав ЦСКА
11:31
5
Фото«Локомотив» поздравил Галактионова
11:23
2
Защитником «Зенита» заинтересовались клубы одного из топ-чемпионатов
10:55
В РФС отреагировали на возможность возвращения Карпина к работе в клубе
10:40
1
Аршавин – о варианте перехода Головина в «Зенит»: «Мне было бы интересно»
10:29
4
Черчесов прокомментировал неудачи «Спартака» весной
10:16
9
Названа сумма, которую «Ростов» хочет получить за Осипенко
10:02
5
Юран пожалел болельщиков «Спартака»
09:50
12
Корниленко объяснил скандальную речь Тикнизяна
09:25
3
Символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии Радимова
09:14
2
Григорян определил лучшую команду весны в РПЛ
09:05
4
Динамовец Скопинцев – о матче 30-го тура с «Краснодаром»: «Хочется отомстить им, будем забирать свое»
09:02
20
Глебов: «Динамо» едет биться и выигрывать у «Краснодара»
08:58
8
Аршавин ответил, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита» по окончании сезона
08:51
9
Осинькина призвали поправить внешний вид: «Тренер – лицо клуба»
08:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 