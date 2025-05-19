Станковича заподозрили в том, что в «Спартаке» он сошел с ума

Петербургский журналист Роман Кольцов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Спартак» (0:2).
«Деян Станкович снова поставляет годный контент. Всe выглядит так, будто мужчина сошел с ума.
Сначала он взял и выпустил резерв, внезапно оставив больше 30 миллионов в виде Барко, Маркиньоса и Ливая на скамейке. Кому и что он хотел этим доказать – непонятно.
А на 70-й минуте сделал голден сабститьют, заменив вратаря! Кто вышел на поле? 38-летний ДОВБНЯ.
Ждал, что Деян еще и выпустит самого себя в центр поля, но увы. Хорошего контента понемножку», – написал Кольцов.
- Согласно инсайдам, Станкович покинет «Спартак» по окончании сезона.
- Деяна может заменить Валерий Карпин.
- «Спартак» остался без трофеев в дебютный сезон Станковича.
Источник: телеграм-канал Романа Кольцова