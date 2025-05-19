Заявление президента «Ростова» по поводу масштабных изменений в клубе

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», отреагировал на информацию о готовящихся изменениях в клубе.

Ранее сообщалось, что «Ростов» по окончании сезона покинет тренерский штаб, множество игроков и сотрудников.

Это должно произойти после кубкового суперфинала.

Суперфинал FONBET Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 1 июня.

«Уважаемые болельщики!

Впереди у «Ростова» два важных матча. Прошу вас акцентировать внимание на предстоящих встречах, а не на слухах. Сейчас у нас есть вопросы, которые надо решить: с билетами на финал и логистикой болельщиков.

Поэтому прошу вас не политизировать футбол, доверять только официальным источникам и дальше поддерживать команду. А главное – не поддавайтесь провокациям, мы находимся с Правительством области в рабочем контакте.

С уважением, Арташес Арутюнянц».