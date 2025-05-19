«Химки» нашли деньги для участия в следующем сезоне РПЛ

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов нашел деньги для продолжения жизнедеятельности клуба. Их должно хватить для получения лицензии на следующий сезон РПЛ.

В «Химках» есть долги по зарплате.

Без финансовых гарантий клуб не допустят к новому сезону РПЛ.

«Химки» идут в РПЛ на 11-м месте.

«Садыгов нашел средства для погашения долгов, чтобы подмосковный клуб получил лицензию РФС-1 для допуска к участию в РПЛ

Погашение долгов начнется с понедельника, 19 мая, поэтому сейчас вопрос получения «Химками» лицензии исключительно технический – все зависит от того, успеют ли в клубе рассчитаться по всем задолженностям до 23 мая, даты дедлайна по лицензированию.

Сейчас самые серьезные проблемы с лицензированием у «Черноморца», который до сих пор не решил вопрос по домашнему стадиону – арена в Новороссийске не подходит под требования РПЛ, а с владельцами стадиона «Фишт» в Сочи все еще нет договоренностей.

Также лицензию РФС-1 планирует получить «СКА-Хабаровск» – прямо сейчас клуб соперничает с «Уралом» за пятую строчку в Первой лиге, которая в случае недопуска «Черноморца» (третья позиция) позволит попасть в стыки», – написал источник.