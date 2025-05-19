Заявление «Ростова» по поводу масштабных изменений в клубе

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на информацию о готовящихся изменениях в клубе.

Ранее сообщалось, что «Ростов» по окончании сезона покинет тренерский штаб, множество игроков и сотрудников.

Это должно произойти после кубкового суперфинала.

Суперфинал FONBET Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 1 июня.

«В СМИ появились новости о проходящих изменениях в клубе.

На сегодняшний день клуб работает в штатном режиме, команда завтра начнет подготовку к матчу против махачкалинского «Динамо».

Руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах, выполняют свои непосредственные обязанности», – написали ростовчане.