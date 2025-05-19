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  • «Деян, мы с тобой»: фанаты «Спартака» поддержали Станковича

«Деян, мы с тобой»: фанаты «Спартака» поддержали Станковича

19 мая 2025, 18:35
11

Группировка фанатов «Спартака» Crazy North выступила в поддержку главного тренера команды Деяна Станковича.

На подъезде к базе клуба в Тушино болельщики вывесили баннер в адрес серба: «Деян, мы с тобой».

«В связи с последними неудачами основы «Спартака» мы хотим выразить поддержку Деяну Станковичу и всему тренерскому штабу. За погружeнность, эмоциональность, искренность и за те эмоции, которые мы смогли разделить с вами на протяжении этого сезона.

За последние более чем двадцать лет в команде сменилось бесчисленное количество игроков и тренеров. Даже, казалось бы, вечный владелец «Спартака», с которым небезосновательно связывают затяжную череду неудач, покинул клуб. Дело не в штабе Станковича – проблема кроется гораздо глубже.

Смешной и одновременно грустный мем о ежегодном цикле болельщика «Спартака» должен кануть в Лету. Для побед нужна стабильность, а не поспешные решения», – сказано в заявлении Crazy North.

  • Согласно инсайдам, Станкович покинет «Спартак» по окончании сезона.
  • Деяна может заменить Валерий Карпин.
  • «Спартак» остался без трофеев в дебютный сезон Станковича.

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Источник: телеграм-канал Crazy North
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (11)
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Цугундeр
1747670196
Маленькие дети! Ни за что на свете Не ходите с Деяном, С Деяном гулять! Та ещё акула, Та ещё горилла, Та ещё большая Злая крокодила.. Будет вас кусать, Бить и обижать, - Не ходите, дети, С Деяном гулять.
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prtcs
1747670701
Яблоко от яблони далеко не падает.
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Desma
1747671831
Фанатам надо было написать по-итальянски, поскольку Деян уже забыл родную гаевицу.
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Cleaner
1747672796
Фанаты Спартака: - Деян, мы ТОЖЕ те ещё ПСИХИ!
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Everest13
1747684343
Деян рубил до нового года, потом пригласил каких то новичков и сломал игру, от которой все ссались от страха, теперь сами обоссались
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Stagal
1747758523
Да, стабильность нужна, вопрос с кем. Станкович уже анонсировала замену 8 игроков основы. Это не шсг к стабильности. Это гарантия нестабильности года на два. И, главное, огромные трансферные расходы. А какие при Станковиче результаты трансферов мы уже посмотрели! Еще хотите? 1 из пяти! Станкович был заметным игроком, но как тренер он никакой, неужели не видно? За сезон никакой футбольной мысли, идеи, а те что были заложены ранее - сдулись. Состав есть, но его возможности не реализуются! В этом проблема.
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