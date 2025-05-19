«Деян, мы с тобой»: фанаты «Спартака» поддержали Станковича

Группировка фанатов «Спартака» Crazy North выступила в поддержку главного тренера команды Деяна Станковича.
На подъезде к базе клуба в Тушино болельщики вывесили баннер в адрес серба: «Деян, мы с тобой».
«В связи с последними неудачами основы «Спартака» мы хотим выразить поддержку Деяну Станковичу и всему тренерскому штабу. За погружeнность, эмоциональность, искренность и за те эмоции, которые мы смогли разделить с вами на протяжении этого сезона.
За последние более чем двадцать лет в команде сменилось бесчисленное количество игроков и тренеров. Даже, казалось бы, вечный владелец «Спартака», с которым небезосновательно связывают затяжную череду неудач, покинул клуб. Дело не в штабе Станковича – проблема кроется гораздо глубже.
Смешной и одновременно грустный мем о ежегодном цикле болельщика «Спартака» должен кануть в Лету. Для побед нужна стабильность, а не поспешные решения», – сказано в заявлении Crazy North.
- Согласно инсайдам, Станкович покинет «Спартак» по окончании сезона.
- Деяна может заменить Валерий Карпин.
- «Спартак» остался без трофеев в дебютный сезон Станковича.