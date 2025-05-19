Стало известно, в какой клуб может перейти Комличенко

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко близок к переходу в «Краснодар». «Быки» имеют предметный интерес к форварду.

Ожидается, что «Ростов» покинет множество игроков после кубкового финала с ЦСКА 1 июня.

29-летний Комличенко провел за клуб в этом сезоне 25 матчей, забил 9 голов, отдал 5 передач.

Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» также заинтересован в защитнике «Ростова» Максиме Осипенко.