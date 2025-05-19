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  • Спортивный директор «Ростова» назвал причины ухода со своего поста

Спортивный директор «Ростова» назвал причины ухода со своего поста

Сегодня, 14:06
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию об уходе со своего поста по окончании сезона.

– Насколько верна информация о масштабных переменах в клубе?

– Могу говорить только за себя. Я точно ухожу по окончании текущего сезона, то есть после финала Кубка. Что будет с другими переменами, комментировать не готов.

– С чем связано ваше решение?

С усталостью. Во-первых, с логистикой, все-таки это непросто. Во-вторых, в последнее время много негативной информации вокруг клуба. Много набросов. Бороться с этим не очень хочется.

– Это связано со сменой главного акционера, и вы не видите себя в новом проекте?

– Смена собственника – это отдельный вопрос. Я заканчиваю работу в клубе.

– Результат финала Кубка не изменит решение?

– Нет.

– Как подведете итоги 7 лет работы в клубе?

– Удовлетворен тем, что за это время около 60 футболистов прошли юношеские и молодежную сборные. В национальную команду вызывались 13 футболистов за последние годы. Валерий Георгиевич стал тренером сборной, работая именно в «Ростове». Со спортивной точки зрения был понятный, внятный проект.

Важно подчеркнуть и то, что удалось сформировать хороший коллектив в Академии, в селекционной службе – обязательно надо отметить и работу всего нашего коллектива.

– Какие ваши планы?

– Отдохнуть и заняться здоровьем.

– Как думаете, насколько изменится состав команды?

– Оценивать уже не мне. Это дело нового спортивного директора клуба.

– Вы активный участник общих собраний РПЛ, член правления лиги – как с этим быть?

– Отовсюду выйду, поскольку не буду занимать постов в клубе.

– Видите себя в будущем в каком-либо клубе, возможно ли возвращение в «Ростов» в каком-либо качестве?

– Достаточно сложно сейчас об этом говорить. Будущее покажет время. Могу говорить только о сегодняшних планах – выехал из Ростова, надо доехать до Москвы, а это около 1000 километров.

  • Ранее сообщалось, что «Ростов» по окончании сезона покинет тренерский штаб, множество игроков и сотрудников.
  • Суперфинал FONBET Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 1 июня.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов
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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1747654107
Коротко и ясно, в стиле Карпина. Проведена хорошая работа, несмотря на отсутствие титулов. Правда, хочется сглазить - удачи Ростову в финале Кубка России. """""
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