Радимов назвал фаворита в матче «Локомотив» – ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА.

«ЦСКА – явный фаворит. Они лучше по качеству игры в целом, а в первую очередь по оборонительным действиям. Забивать в ворота ЦСКА сейчас очень сложно, тогда как у «Локомотива» в обороне есть очевидные проблемы. ЦСКА с их линией атаки обязаны поразить ворота соперника в этом матче, и я думаю, что ЦСКА выиграет», – сказал Радимов.