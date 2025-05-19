Радимов назвал фаворита в матче «Локомотив» – ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА.
«ЦСКА – явный фаворит. Они лучше по качеству игры в целом, а в первую очередь по оборонительным действиям. Забивать в ворота ЦСКА сейчас очень сложно, тогда как у «Локомотива» в обороне есть очевидные проблемы. ЦСКА с их линией атаки обязаны поразить ворота соперника в этом матче, и я думаю, что ЦСКА выиграет», – сказал Радимов.
- Матч пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.
- ЦСКА занимает 4-е место с 55 очками после 28 туров. Команда отстает от «Динамо» на 1 очко.
- «Локомотив» идет 6-м с 49 баллами.
Источник: «Матч ТВ»