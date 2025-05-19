Радимов рассказал, какого игрока не хватает «Зениту»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о проблемах в атаке у петербургского клуба.

«Зениту» не хватает тонкого игрока, работающего между линиями. Сейчас команда контролирует мяч ради самого контроля. Поэтому мячом «Зенит» владеет, а завершить атаку голом часто не может. Луис Энрике может обострить, если ему доставят мяч, но даже ему сложно, когда его начинают накрывать два‑три противника», – сказал Радимов.