Радимов рассказал, какого игрока не хватает «Зениту»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о проблемах в атаке у петербургского клуба.
«Зениту» не хватает тонкого игрока, работающего между линиями. Сейчас команда контролирует мяч ради самого контроля. Поэтому мячом «Зенит» владеет, а завершить атаку голом часто не может. Луис Энрике может обострить, если ему доставят мяч, но даже ему сложно, когда его начинают накрывать два‑три противника», – сказал Радимов.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 63 очками после 29 туров. Команда отстает от «Краснодара» на 1 очко.
- В пяти последних матчах РПЛ «Зенит» только 1 раз забил 2 гола, еще в 4 встречах петербуржцы отличились по 1 разу.
Источник: «Матч ТВ»