Соболев высказался о чемпионской гонке перед 30-м туром РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал чемпионскую гонку перед 30-м туром.

«Зенит» в 30-м туре примет «Ахмат».

Для чемпионства «Зениту» нужно брать очки и рассчитывать на потерю «Краснодара» в матче с «Динамо».

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

– Как и в прошлом сезоне, судьба чемпионства решится в последнем туре. В ситуациях, когда не всe зависит от нас, это очень отвлекает от своей игры или не отвлекает совершенно?

– Да я бы не сказал, что отвлекает. Но если всe зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как выступит «Краснодар», нас никак не должно отвлекать. Мы должны, тем более дома, в последнем туре, когда у нас есть шанс на чемпионство, просто выходить и побеждать.