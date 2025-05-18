Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Соболев не понимал, что происходит после гола «Ростова», который не был засчитан

Соболев не понимал, что происходит после гола «Ростова», который не был засчитан

Сегодня, 23:08

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о голе, пропущенном его командой на 90+5-й минуте гостевого матча 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0). После вмешательства ВАР он не был засчитан из-за офсайда у защитника хозяев Максим Осипенко.

– Александр, с победой. Что вообще остается в голове и на сердце после таких тяжелейших матчей?

– Пока просто устал очень сильно, прям тяжело. А так – хорошо, что дотерпели. Хоть и гол из офсайда нам забили, благо, был офсайд. Слава богу, что мы сегодня взяли три очка, и у нас есть шансы на чемпионство.

– Про усталость. Было видно, что вы сегодня отрабатывали и в обороне, и в центре, и в нападении. К концу игры, к последним минутам, вообще остались силы стоять на ногах?

– Уже практически не оставалось их, но что делать… Уже и замен не было. Надо было доигрывать до конца и помогать команде. Хорошо, еще раз повторю, что выиграли.

– В первые секунды, когда Осипенко забил, было видно, что вы рухнули на поле. Что в голове в этот момент пронеслось?

– Ой, да просто уже... Не знаю даже. Просто опустошение, наверное, какое-то. Просто не понимал, что происходит.

– И тогда вдогонку сразу вопрос. Эмоции, когда гол отменили?

– Да на самом деле эмоций там особо не было, потому что они уже все закончились. Просто понимал, что время подходит к концу. Не засчитали гол «Ростова», значит, мы, скорее всего, победили, и нас ждет последний тур.

– Как и в прошлом сезоне судьба чемпионства решится в последнем туре. В ситуациях, когда не все зависит от нас, это очень отвлекает от своей игры или не отвлекает совершенно?

– Да я бы не сказал, что отвлекает. Но если все зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как сыграет «Краснодар», нас это никак не должно отвлекать. Мы должны, тем более дома, в последнем туре, когда у нас есть шанс на чемпионство, просто выходить и побеждать.

– Что важнее на финише турнира: красивая игра, мастерство или самоотдача?

– Результат!

Еще по теме:
Соболев одним словом оценил свой гол «Ростову» 1
РПЛ. Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом» 130
Соболев забил гол ударом через себя и вывел «Зенит» вперед в 1-м тайме матча с «Ростовом» 17
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Соболев Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
4
Червиченко указал на проблему в нападении «Спартака»
23:27
Тренер «Ростова» объяснил выбор состава на матч с «Зенитом»
23:00
Соболев одним словом оценил свой гол «Ростову»
22:39
1
Семак – о незасчитанном голе «Ростова»: «Хорошо, что был офсайд»
22:24
2
Титов объяснил, почему Станковичу надо дать поработать
21:52
9
Семак прокомментировал победу над «Ростовом»
21:44
7
Дзюба назвал минимальный срок продолжения своей карьеры
21:36
1
Расклады в чемпионской гонке РПЛ перед 30-м туром
21:17
9
РПЛ. Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом»
21:00
130
Все новости
Все новости
Соболев не понимал, что происходит после гола «Ростова», который не был засчитан
23:08
Гусев высказался о победе «Динамо» над «Акроном»
22:16
Титов объяснил, почему Станковичу надо дать поработать
21:52
9
Семак прокомментировал победу над «Ростовом»
21:44
7
Дзюба назвал минимальный срок продолжения своей карьеры
21:36
1
Расклады в чемпионской гонке РПЛ перед 30-м туром
21:17
9
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
21:16
РПЛ. Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом»
21:00
130
Стало известно, как Гусев мотивировал игроков «Динамо» на борьбу в матче с «Краснодаром»
20:43
9
ВидеоСоболев забил гол ударом через себя и вывел «Зенит» вперед в 1-м тайме матча с «Ростовом»
20:02
17
Тюкавин заявил о желании «Динамо» помешать «Краснодару» стать чемпионом
19:33
22
Гендиректор «Спартака» рассказал о мотивации Станковича после поражения от «Ростова»
19:20
5
Шунин простился с игровой карьерой на матче «Динамо» – «Акрон»
19:05
Вагнер Лав готов подписать контракт с ЦСКА
18:47
9
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
18:27
РПЛ. «Динамо» выиграло у «Акрона» благодаря голу на 90+1-й минуте
18:27
18
ЦСКА разгромил сборную легенд в гала-матче, Вагнер Лав сделал хет-трик
18:24
10
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Зенит»: 18 мая
17:52
23
«Динамо» хочет подписать еще одного футболиста «Ростова»
17:40
5
Игрок «Спартака» поставил команде «двойку» за сезон
17:25
7
Газзаев анонсировал победу российского клуба в Лиге чемпионов
17:21
3
Смородская раскритиковала экс-игрока «Локо»: «Противный тип»
16:42
4
Игнашевич рассказал о премиальных, которые игроки ЦСКА получили за победу в Кубке УЕФА
16:27
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»
16:13
14
Осинькин задумался о подаче апелляции после матча со «Спартаком»
16:06
8
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:01
РПЛ. Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (1:1) и покинуло зону стыков
16:01
38-летний Довбня поделился ощущениями от дебюта за «Спартак»
15:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 