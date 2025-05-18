Соболев не понимал, что происходит после гола «Ростова», который не был засчитан

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о голе, пропущенном его командой на 90+5-й минуте гостевого матча 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0). После вмешательства ВАР он не был засчитан из-за офсайда у защитника хозяев Максим Осипенко.

– Александр, с победой. Что вообще остается в голове и на сердце после таких тяжелейших матчей?

– Пока просто устал очень сильно, прям тяжело. А так – хорошо, что дотерпели. Хоть и гол из офсайда нам забили, благо, был офсайд. Слава богу, что мы сегодня взяли три очка, и у нас есть шансы на чемпионство.

– Про усталость. Было видно, что вы сегодня отрабатывали и в обороне, и в центре, и в нападении. К концу игры, к последним минутам, вообще остались силы стоять на ногах?

– Уже практически не оставалось их, но что делать… Уже и замен не было. Надо было доигрывать до конца и помогать команде. Хорошо, еще раз повторю, что выиграли.

– В первые секунды, когда Осипенко забил, было видно, что вы рухнули на поле. Что в голове в этот момент пронеслось?

– Ой, да просто уже... Не знаю даже. Просто опустошение, наверное, какое-то. Просто не понимал, что происходит.

– И тогда вдогонку сразу вопрос. Эмоции, когда гол отменили?

– Да на самом деле эмоций там особо не было, потому что они уже все закончились. Просто понимал, что время подходит к концу. Не засчитали гол «Ростова», значит, мы, скорее всего, победили, и нас ждет последний тур.

– Как и в прошлом сезоне судьба чемпионства решится в последнем туре. В ситуациях, когда не все зависит от нас, это очень отвлекает от своей игры или не отвлекает совершенно?

– Да я бы не сказал, что отвлекает. Но если все зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как сыграет «Краснодар», нас это никак не должно отвлекать. Мы должны, тем более дома, в последнем туре, когда у нас есть шанс на чемпионство, просто выходить и побеждать.

– Что важнее на финише турнира: красивая игра, мастерство или самоотдача?

– Результат!